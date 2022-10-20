“هيئة الشباب” تقيم ورشة عمل “الطريق إلى النجاح” بالتعاون مع السفارة الأمريكية

أقامت الهيئة العامة للشباب ورشة عمل تفاعلية بعنوان (الطريق إلى النجاح.. كيفية التواصل مع طلبة المدارس حول الصحة النفسية والاستعداد للحياة الجامعية) بالتعاون مع السفارة الأمريكية لدى الكويت قدمها عالما النفس الأمريكيان الدكتور نيكولاس سكل والدكتورة سارة سيز.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور مشعل الشاهين في تصريح صحفي اليوم الاحد ان ورشة العمل تأتي ضمن جهود الهيئة في استقطاب وتأهيل الكفاءات والخبرات لتشغيل أعمال (مركز الارشاد الأكاديمي) لمساعدة طلبة المدارس في الصفين الـ11 والـ12 للحصول على قبول في أفضل الجامعات العالمية وتهيئتهم نفسيا واجتماعيا وأكاديميا للدخول في الحياة الجامعية.

وأفاد الشاهين أنه شارك في الورشة أكثر من 50 مشاركا من المرشدين الأكاديميين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين والهيئة المساندة في مركز الارشاد الأكاديمي بهيئة الشباب وكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية كما شارك بها العاملون والمدربون في (دوري الابداع الشبابي) بالهيئة ممن يتعاملون بصفة مستمرة مع طلبة المدارس.

وأوضح ان الورشة جاءت في إطار دعم الشراكات التعليمية والثقافية الدولية من خلال الحوار الاستراتيجي الكويتي – الأمريكي حول التعليم والتعاون العلمي وتطرقت الى أفضل الممارسات في التواصل مع الطلبة والانصات لهم وتنمية علاقات الثقة معهم ومعالجة مخاوف الصحة النفسية لدى الطلبة وكيفية كسر حاجز الخوف المجتمعي في الإفصاح عن الضغوط النفسية والاجتماعية.

وأضاف أنه لا بد من تأهيل العاملين في المجالات النفسية والاجتماعية والأكاديمية ممن يتعاملون بشكل مباشر مع الطلبة لتمكينهم من تحديد الطلبة الذين يتعرض إلى ضغوط وصعوبات نفسية واجتماعية ومساعدتهم على التعامل معها وتوجيههم إلى طرق الاعتناء بأنفسهم للاستعداد للحياة الجامعية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للطلبة ومعالجة ما يتعرضون له من مشاكل شائعة خلال حياتهم الدراسية كالتنمر والقلق من الاختبارات والرهاب من التعامل في بعض المواقف ونوبات الهلع وصعوبات النوم والتي قد تدفع بهم إلى اتخاذ قرارات مصيرية تؤثر سلبا على حياتهم ومستقبلهم.

ومن جانبها قالت مستشارة العلاقات العامة والشؤون الثقافية في السفارة الأمريكية كريستي واتكنز إن السفارة الأمريكية تثمن التعاون مع الهيئة في هذه الفعالية الهامة التي تدعم الحوار الاستراتيجي الأمريكي – الكويتي حول التعليم وأعربت واتكنز عن سعادتها بهذا التدريب المخصص للمستشارين الأكاديميين والأخصائيين الاجتماعيين ممن يعملون بشكل مباشر مع طلبة الثانوية العامة حيث يعد ذلك أولويه استراتيجية لدى السفاره لإعداد الطلبة بشكل أفضل للحياة الأكاديمية ولتوفير مزيد من الفرص للدراسة في الولايات المتحدة آمله بأن يكون هذا التدريب خطوة نحو مزيد من المبادرات التي تمهد الطريق لنجاح الطلبة.