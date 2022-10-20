وزير التربية: تذليل الصعوبات أمام المراجعين وتسهيل معاملاتهم وفق القانون

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني الحرص على تذليل الصعوبات أمام المراجعين وتسهيل معاملاتهم وفق القانون مشيرا إلى ضرورة أن تكون خدمة المواطنين بقطاعات الوزارة نموذجا بسرعة الإنجاز ودقة العمل وإتقانه.

جاء ذلك في تصريح للوزير نقله بيان صحفي صادر عن وزارة التربية على هامش قيام العدواني بزيارة “مفاجئة” على مبنى منطقة العاصمة تفقد خلالها إدارات وأقسام المنطقة التعليمية للاطلاع على سير وآلية العمل ومقابلة المسؤولين والموظفين.

وشدد العدواني في الوقت ذاته على عدم قبوله لأي تجاوزات أو أخطاء أو تقصير تعيق حركة وانتظام العمل مما يؤثر سلبا على خدمة المراجعين وتقديم الخدمة المناسبة لهم.

وذكر البيان أن الجولة تأتي تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التواصل المباشر مع المواطنين وتفعيل وترسيخ سياسة الباب المفتوح لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع قضايا وهموم المواطنين عن كثب.