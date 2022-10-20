وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة ترسيخ سياسة دولة الكويت الخارجية وتعزيز مضامين الدبلوماسية الكويتية

اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الخميس في ديوان عام الوزارة مع نائب وزير الخارجية بالوكالة ومساعدي الوزير.

ونقل في بداية الاجتماع تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وتمنياتهما لهم بالتوفيق والسداد وكذلك أطيب تمنيات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإشادة واعتزاز القيادة السياسية بعمل وزارة الخارجية وجهودها المقدرة في سبيل عزة ورفعة الكويت وخدمة شعبها.

وذكر الشيخ سالم الصباح أن هذا الاجتماع يمثل فرصة سانحة لمناقشة شؤون الوزارة وأدائها وسبل تطوير العمل فيها والتأكيد على الحرص على مصالح وحقوق موظفيها موجها الدعوة للجميع للمبادرة بتقديم المقترحات والأفكار المتعلقة بالارتقاء بالعمل في الوزارة وأدائها على كافة الأصعدة في حوار تفاعلي بناء.

وأكد الشيخ سالم الصباح خلال الاجتماع أهمية مواصلة ترسيخ سياسة دولة الكويت الخارجية وتعزيز عناصر ومضامين الدبلوماسية الكويتية وحث المساعدين على الدفع بوتيرة تعزيز علاقات التواصل والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد بما يقوم المصالح المشتركة ويحقق التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وحماهما من كل مكروه.

وتم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.