وزارة الداخلية

“الداخلية”: تسجيل 10448 مخالفة صدور أصوات مزعجة من المركبات خلال ثلاثة أشهر

20 أكتوبر، 2022
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قالت وزارة الداخلية اليوم الخميس إن الحملات الأمنية والمرورية سجلت 10448 مخالفة اصدار أصوات مزعجة من المركبات خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة من العام الحالي.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي استمرار الحملات الأمنية والمرورية على كافة انحاء البلاد لضبط الخارجين عن القانون ومخالفي قانون المرور ورصد وتتبع المركبات التي تصدر أصواتا مزعجة.

ودعت الإدارة للاتصال على هاتف الطوارئ (112) أو التواصل عبر خدمة (واتساب) المرور على الرقم (99324092) عند رصد أي سلوكيات سلبية على الطرق مطالبة الجميع الالتزام بقانون وقواعد المرور والتعاون مع رجال الشرطة حفاظا على سلامتهم.

المصدر
كونا
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20 أكتوبر، 2022
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