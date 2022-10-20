“الإعلام”: تشكيل لجنة لتوحيد الخطاب الإعلامي بما ينسجم والسياسات العامة للدولة

أعلنت وزارة الإعلام اليوم الخميس تشكيل لجنة تهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي للقطاعات البرامجية إلى جانب الإشراف على وضع خططها بما ينسجم مع السياسات العامة للدولة وضمان رفع مستوى الأداء الإعلامي.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تشكيل اللجنة يأتي ترجمة للخطاب السامي لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بافتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة “الذي مثل وثيقة عهد جديد بمااحتواه من مضامين شاملة ورؤى ثاقبة ورسم معالم طريق الكويت نحو تنفيذ استراتيجيتها المستقبلية”.

وأشارت إلى توجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري تنفيذا لما جاء بالخطاب السامي بتشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الاعلام بالتكليف محمد بن ناجي لتوحيد الخطاب الاعلامي والعمل على تسويقه بوسائل الاعلام المختلفة.

وأضافت مراد أن اللجنة تهدف أيضا إلى مشاركة جميع القطاعات المعنية ووضع تصور شامل لعقد الندوات الإعلامية والمنتديات الشعبية لاستعراض القضايا والمشاريع والقرارات التي تهم المواطنين.

وأكدت أن أهداف اللجنة جاءت في مجملها متناغمة مع استراتيجية وزارة الاعلام التي تم إطلاقها في وقت سابق بضرورة تطوير الجهاز الإعلامي الحكومي لتمكينه من ممارسة دوره بأن يصبح مصدرا أساسيا للمعرفة ومنظما للخدمات ومحفزا للريادة والتميز.

وأوضحت أن اللجنة تسعى إلى ترسيخ أسس استراتيجية الوزارة التي التزمت بقيم ثابتة بالانتماء لمبادئ الدستور الكويتي والحفاظ على الهوية والموضوعية في نقل الحقيقة “كما هي من خلال اتباع نهج الحرية في التعبير عن الرأي والرأي الآخر”.