المشروعات السياحية: الكويت تستعد لإطلاق النسخة الأولى من فعاليات ونتر وندرلاند الكويت في شتاء 2022

تستعد دولة الكويت لإطلاق النسخة الأولى من فعاليات ونتر وندرلاند الكويت في شتاء 2022 ابتداءً من الأول من شهر ديسمبر 2022 .

وسيضم الحدث الترفيهي عدد 28 لعبة لجميع الفئات العمرية منها ألعاب الإثارة وألعاب الأطفال والألعاب العائلية . كما يصحب الألعاب العديد من الأنشطة الترفيهية طوال فترة التشغيل ومسرح يتسع لعدد 1200 شخص للعروض الترفيهية والعائلية .

ويعتبر موقع حديقة الشعب من المواقع المهمة لشركة المشروعات السياحية الغير مستغل حاليا وتم اختياره كبداية لتنفيذ “ونتر وندرلاند الكويت” هذا العام كونه يتمتع بتوفر البنى التحتية اللازمة لمثل هذا الحدث بالإضافة إلى الرغبة باستغلال موسم الشتاء هذا العام بشكل سريع وفعّال إلى أن يتم تحقيق الهدف الأساسي بتجهيز موقع بمساحة ضخمة تستوعب الطلب المحلي وزوار البلد .

وعن اختيار الموقع قال رئيس مجلس إدارة المشروعات السياحية المهندس محمد أحمد السقاف أن حديقة الشعب تعتبر الموقع الأكثر جاهزية لاحتضان فعالية ونتر وندرلاند الكويت لهذا العام ، وأنها تعتبر البداية وانطلاقة للنسخة الأولى من الفعالية .

ويأتي هذا بعد التوجيهات السامية بالإسراع بإنجاز المشاريع التنموية والترفيهية التي تعود بالمنفعة للشعب وحرص لجنة المشروعات الكبرى من خلال تكليف وزير المالية بتوفير مرفق ترفيهي بالسرعة الممكنة ليكون جاهزا في شتاء 2022 .

وأكد السقاف أن ونتر وندرلاند الكويت هو نتيجة العمل المثمر الذي قام فيه الفريق المكلف من وزير المالية السيد عبدالوهاب الرشيد والذي يضم كل من السيد فاضل الدوسري والسيدة نورة القبندي حيث قام الفريق بفترة وجيزة بدأت منذ أغسطس 2022 بإيجاد أفضل السبل لإنشاء مرفق ترفيهي والاستعانة بشركة عالمية متخصصة بالترفيه لإطلاق النسخة الأولى من هذا المشروع والذي ينفذ بطريقة المسار السريع بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية والجهات المختصة . فعند الانتهاء من المشروع سيكون سابقة في تنفيذ المشاريع الترفيهية حيث ان مدة انجاز المشروع تقل عن 4 أشهر وهي دليل على التوجه الجاد في الاعتناء بقطاع الترفيه .

كما أن شركة المشروعات السياحية والفريق المكلف من وزارة المالية قد استعانوا بأفضل الخبرات الأجنبية المختصة بتشغيل مثل هذه الفعاليات بهدف نقل هذه الخبرات للشباب الكويتي والسوق المحلي حيث سيتم اشراك الشباب في عملية التشغيل اليومي ، كما ويعد هذا المشروع فرصة اقتصادية ذات أثر إيجابي على الكثير من القطاعات الحيوية في الدولة علما بأنه يتم النظر حاليا في مواقع أخرى لتجهيزها للموسم القادم 2023 والمتوقع أن يكون على مساحة أكبر بكثير وسيضم عدد أكبر من الألعاب والفعاليات الترفيهية .