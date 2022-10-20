وزير الدفاع: ترجمة التوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة بمواصلة العمل ووضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح أن ترجمة التوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة في ظل العهد الجديد تأتي من خلال مواصلة العمل المخلص الدؤوب ووضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة وتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة والمحافظة على المال العام وصون حرمته عن أي تجاوزات.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لرئاسة الأركان العامة للجيش خلال كلمة وجهها وزير الدفاع لدى استقباله بمقر الوزارة صباح اليوم الخميس كبار قادة الجيش والهيئة الإدارية والمالية بالوزارة بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه الوزاري وذلك بحضور رئيس الأركان الفريق الركن خالد صالح الصباح ووكيل (الدفاع) بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح.

وقال الشيخ عبدالله العلي “إننا اليوم أمام تحديات كبيرة ومهام جسيمة تتطلب من الجميع تقديم كل التسهيلات وتذليل مختلف العقبات لتنفيذ خطط وبرامج العمل المعتمدة بنجاح” موضحا أن تطوير قدرات وإمكانيات قواتنا المسلحة هي محل اهتمام ومتابعة كريمة من القيادة السياسية.

من استقبال وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح في مقر الوزارة

وأضاف أنه “من الواجب علينا جميعا مد جسورالتعاون والتنسيق المتبادل مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بهدف تسريع وتيرة العمل والإنجاز إضافة إلى ضرورة توفير بيئة العمل الملائمة لمنتسبي الوزارة” مؤكدا حرصه على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للجميع للوصول إلى المستويات المرجوة من الكفاءة والتميز في العمل والأداء.

وأعرب عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على ما منحوه إياه من ثقة غالية هي محل فخر واعتزاز وتقدير سائلا الله عز وجل أن يعينه على حمل هذه الأمانة والمسؤولية والقيام بأداء واجباتها والعمل بموجب أحكامها.

وعبر عن الشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على ما قام به من جهود كبيرة وعمل متواصل إبان توليه مهام منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع التي كان لها الأثر الكبير في دعم قدرات وإمكانيات الوزارة وإبراز مستوى وكفاءة منتسبها متمنيا له النجاح والتوفيق والسداد في مختلف المهام والمسؤوليات التي تسند إليه.

كما أعرب وزير الدفاع عن تقديره وثقته بالجهود التي يبذلها رئيس الأركان العامة للجيش ووكيل وزارة الدفاع بالندب وجميع قيادات ومنتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين وما يظهرونه من جدية وإخلاص في تنفيذ مختلف المهام والواجبات مما يشعره بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه المؤسسة العسكرية العريقة.

وعبر عن التطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للوزارة والمضي قدما في طريق الإصلاح والتطوير والتحديث لقواتنا المسلحة داعيا الجميع إلى وضع مخافة الله عز وجل نصب أعينهم وثقة القيادة السياسية بهم لخدمة الكويت والمحافظة على أمنها واستقرارها سائلا المولى عز وجل أن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفقهم للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب.