بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 108.3 نقاط

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 108.3 نقاط

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 3ر108 نقاط ليبلغ مستوى 75ر7246 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5ر1 في المئة.

وتم تداول 7ر222 مليون سهم عبر 13187 صفقة نقدية بقيمة 8ر65 مليون دينار (نحو 3ر199 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر69 نقطة ليبلغ مستوى 90ر5411 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3ر1 في المئة من خلال تداول 17ر105 ملايين سهم عبر 4652 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار (نحو 7ر35 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر125 نقطة ليبلغ مستوى 48ر8119 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5ر1 في المئة من خلال تداول 6ر117 مليون سهم عبر 8535 صفقة بقيمة 54 مليون دينار (نحو 6ر163 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 8ر79 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5603 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 4ر1 في المئة من خلال تداول 8ر88 مليون سهم عبر 3451 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 ملايين دينار (نحو 30 مليون دولار).

وكانت شركات (أعيان) و(أوريدو) و(الإنماء) و(إنوفست) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(رمال) و(صلبوخ) و(الإعادة) الأكثر انخفاضا.