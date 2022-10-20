جنود الاحتلال الاسرائيلي

استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الشهر الماضي

20 أكتوبر، 2022
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها الشهر الماضي قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الفتى حمد فادي نوري (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابات حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن عند مدخل مدينة (البيرة الشمالي) الشهر الماضي.

وأوضحت أنه باستشهاد الفتى ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 174 شهيدا (123 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة) بينهم 41 طفلا.

يأتي ذلك في وقت عم الإضراب الشامل مدينة القدس والضفة الغربية حدادا على روح الشهيد عدي التميمي الذي استشهد مساء أمس الأربعاء وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر
كونا
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20 أكتوبر، 2022
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