مركز عبدالله السالم الثقافي: كسوف جزئي للشمس يشاهد بالكويت في 25 الجاري

أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي اليوم الخميس أن كسوفا جزئيا للشمس سيشاهد في سماء الكويت في 25 أكتوبر الجاري.

وقال مشرف المتاحف في المركز وممثل الاتحاد الفلكي الدولي لعلوم الفلك خالد الجمعان في تصريح صحفي إن متحف الفضاء سيتولى متابعة وتوثيق ذلك الكسوف وسيتم توفير أجهزة فلكية ونظارات خاصة للجمهور الراغب في مشاهدة الحدث ضمن فعاليات أسبوع الفضاء.

وأوضح أن الكسوف الجزئي الشمسي في الكويت سيبدأ الساعة 20ر13 مساء ذلك اليوم ويبلغ ذروته في الساعة 35ر14 وينتهي في الساعة 44ر15.

وأضاف أن نسبة الكسوف في الكويت ستكون 43 في المئة وتتفاوت هذه النسبة بين منطقة وأخرى وتكون نسبة الجزء المكسوف من الشمس أكبر كلما تم الاتجاه شمالا حيث هناك مناطق ستشهد نفس هذا الكسوف في مشهد مختلف عما هو عليه في دول الخليج ويعود هذا التفاوت في النسب إلى اختلاف الموقع الجغرافي وقت حدوث الظاهرة.