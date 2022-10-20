من الاجتماع

المعجل لمسؤولي البلدية: التسهيل على المواطنين واستقبالهم والتماس احتياجاتهم

تكثيف الجهود في أعمال النظافة وازالة المخالفات

20 أكتوبر، 2022
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أكد وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل خلال لقاء التعارف الذي عقده بحضور مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي و نواب المدير العام لشؤون القطاعات المختلفة وعددا من مسؤولي البلدية على المضي قدما في إنجازات البلدية وإزالة كافة العراقيل التي تواجه مسؤولي البلدية في تسريع وتيرة الأعمال .

كما أكد على أهمية العمل بسياسة الباب المفتوح وتسهيل استقبال المواطنين و تسلم احتياجاتهم وضرورة تكثيف الجهود في أعمال النظافة وكذلك ازالة المخالفات والتجاوزات.

وطلب من مسئولي البلدية تفاصيل لبعض المشاريع التي تشرف عليها البلدية فضلا عن عرض مرئي لبعض القطاعات والدراسات التي تم تقديمها بشأن الرؤية الجديدة لقانون البلدية وتغيير الهيكل الإداري للبلدية.

وأستمع إلى بعض الملاحظات والتعديلات التي تم تقديمها لهيئة الفتوى والتشريع من قبل الإدارة القانونية والمكتب الفني التي لا تزال تحت الدراسة بشأن قانون البلدية وقانون العزاب

المصدر
بيان صحفي
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20 أكتوبر، 2022
0 55 دقيقة واحدة

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