الموقوفين

الداخلية: ضبط شخصين وبحوزتهما حشيش وكيميكال وشبو وكمية من أقراص اللاريكا وعدد 2 ميزان ألكتروني حساس

20 أكتوبر، 2022
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه وفي ظل المتابعة المستمرة . لمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنـور عبداللطيف البرجس والحرص على تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة مهربـي وتجـار المـواد المخدرة وتجفيف منابعهـا حماية للمجتمع.

اسفرت جهـود قطاع الامـن الجنائي ممثلاً بـالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط شخصين وبحوزتهما حوالي 2 كيلو ونصف من مادة الحشيش وكيلو من مادة الكيميكال وربع كيلو من مادة الشبو وكمية من أقراص اللاريكا وعدد 2 ميزان ألكتروني حساس.

وبمواجهة المتهمان بما تم ضبطه بحوزتهما اعترفا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار ، وعليه تم إحالتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتؤكـد الإدارة علـى اسـتمرار الحملات الأمنية لقطاع الأمـن الجنائي والقطاعات الميدانية على تجار ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه في جلب والإتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

المصدر
وزارة الداخلية
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20 أكتوبر، 2022
0 51 دقيقة واحدة

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