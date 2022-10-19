وزير الإعلام يهنئ رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية باختياره نائبا لرئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب

هنأ وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الأربعاء رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية عدنان الراشد بمناسبة اختياره نائبا لرئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب معتبرا هذا الاختيار تتويجا لتميز الصحافة الكويتية على المستوى العربي.

ونقلت المتحدث باسم وزارة الإعلام أنوار مراد عن الوزير المطيري تهنئته بهذا الاختيار الذي “يشكل وساما غاليا و تقديرا عاليا لمكانة الصحافة الكويتية وما تتمتع به من حرية تعبير ومصداقية مهنية ومسؤولية أخلاقية”.

كما نقلت تمنيات الوزير المطيري للاتحاد العربي بالتوفيق والنجاح في تقديم المزيد بما يخدم الصحفيين العرب ويعزز من حرية التعبير والكلمة الصادقة والموضوعية في الصحافة العربية.

وجاء اختيار الراشد خلال المؤتمر العام للاتحاد الـ14 المنعقد في القاهرة تحت عنوان (حرية.. مهنية.. مسؤولية) برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبمشاركة أكثر من 19 نقابة وهيئة وجمعية صحفية تمثل 18 دولة عربية.