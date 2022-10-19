الدوري الإسباني: بنزيمة يحتفل بفوزه بالكرة الذهبية بقيادته ريال للفوز على إلتشي

احتفل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بفوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بقيادته ريال مدريد المتصدر للفوز على مضيفه إلتشي 3-صفر، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني التي شهدت تقدم ريال سوسييداد للمركز الثالث بفوزه الصعب على ضيفه ريال مايوركا 1-صفر.

ويمر ريال مدريد بأفضل مرحلة بعدما زاد تقدمه في الصدارة إلى 28 نقطة، متقدماً بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي وصيفه برشلونة الجريح اثر خسارته الكلاسيكو 1-3 في المرحلة الماضية، علماً أن النادي الكاتالوني يستقبل فياريال في ختام المنافسات الخميس.

وتقدم ريال سوسييداد إلى المركز الثالث برصيد 22 نقطة ليتساوى مع برشلونة مستفيداً من التعادل السلبي لريال بيتيس أمام قادش، ليتجمد رصيد الفريق الأندلسي في المركز الخامس عند 20 نقطة متساوياً مع أتلتيكو مدريد الرابع الذي كان بدوره سقط في فخ التعادل أمام رايو فايكانو 1-1 في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثاء.

وأكد نادي ريال مدريد الذي غاب عن صفوفه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وداني سيبايوس والدومينيكاني ماريانو دياس، تفوّقه على إلتشي متذيل الترتيب الذي لم يفز بأي من المواجهات التسع في “لا ليغا”، حيث خسر في 7 وتعادل ثلاث مرات.

وسجل بنزيمة الذي شارك أساسياً بعد يومين من فوزه بجائزة الكرة الذهبية، الهدف الثاني لفريقه بعد لعبة ساحرة مع البرازيلي رودريغو، أنهاها بتسديدة أرضية إلى يسار الحارس إدغار باديا (75)، في خامس أهدافه هذا الموسم في الدوري في 7 مباريات بعد عودته من الاصابة.

إلا أن الحظ لم يكن إلى جانب بنزيمة، بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد “في آيه آر” هدفين سجلهما بداعي التسلل (6 و60).

كما ألغى “في آيه آر” هدفاً للمدافع النمسوي دافيد ألابا في الدقيقة 26 بداعي التسلل على مهاجم منتخب “الديوك”.

وكان لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي المتألق في الفترة الأخيرة افتتح التسجيل لريال بعد تسديدة من البرازيلي فينيسيوس جونيور تحولت إلى الاوروغوياني عند حافة منطقة الجزاء، أطلقها صاروخية بالقدم اليسرى في الشباك (11).

وهو الهدف الخامس لفالفيردي في 10 مباريات في “لا ليغا” هذا الموسم.

وقبل صافرة النهاية، أضاف ماركو أسينسيو الثالث لفريقه والأول الشخصي له هذا الموسم بعد رابع تمريرة حاسمة لرودريغو (89).

وحقق سوسييداد فوزه الخامس توالياً في “لا ليغا” ضمن سلسلة من 8 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، في حين تعود خسارته الأخيرة أمام خيتافي 1-2 في المرحلة الخامسة من الدوري.

ويدين سوسييداد بفوزه إلى ميكيل ميرينو الذي سجل الهدف الوحيد، بعد تمريرة من بريس منديس بعد 4 دقائق من صافرة البداية.

تعادل بيتيس أمام وصيف القاع

وفرض قادش التعادل السلبي على ريال بيتيس.

وهو التعادل الرابع توالياً لقادش وصيف القاع برصيد 7 نقاط، بعد كل من فياريال صفر-صفر واسبانيول 2-2 وجيرونا 1-1.

على ملعب نويفو ميرانديا في قادش، كان بيتيس الأخطر بعد تسديدة صاروخية من خارج المنطقة من الأرجنتيني غيدو رودريغيس صدها مواطنه الحارس جيريمياس ليديسما (6)، ردّ عليها أصحاب عبر الكونغولي الديموقراطي ثيو بونغوندا بقدمه اليمنى من الجهة اليسرى صدها الحارس التشيلياني كلاوديو برافو (21).

وكاد بيتيس ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف، إلاّ أن الحارس ليديسما كان مرة جديدة بالمرصاد لتسديدة لويس أنريكي من خارج المنطقة (41).

في الشوط الثاني، كاد المخضرم خواكين يفتتح التسجيل إلا أن رأسيته لم تهز الشباك (55)، ليرد قادش بعد دقيقتين عبر أليكس فرناندس، ليعود الحارس برافو ويتألق أمام تسديدة لوكاس بيريس (85) الذي اهدر كرة الفوز برعونة أمام المرمى (90+3).

وعاد بلد الوليد إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة في المرحلتين السابقتين بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 4-1.

سجل أهداف بلد الوليد روكي ميسا (32) وخواكين فرنانديس (62) والبديل سيرخيو ليون هدفين (74 و79)، وهدف سلتا فيغو أوسكار رودريغيس (43).

وتقدم بلد الوليد إلى المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد سلتا فيغو الذي تعرض لخسارته السادسة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.