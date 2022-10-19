بايدن يدعو الى زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة

دعا جو بايدن الذي يأمل بخفض اسعار الوقود، الشركات الاميركية الاربعاء الى زيادة انتاجها من النفط على أراضي الولايات المتحدة.

وقال الرئيس من البيت الابيض أن على الولايات المتحدة “ان تزيد في شكل منطقي الإنتاج الاميركي من النفط”، وذلك بعدما اكد ان الولايات المتحدة ستواصل استخدام احتياطها الاستراتيجي لضمان استقرار اسعار الخام.

وأمل بايدن ان يتم تحقيق هذه الزيادة “من دون تأخير انتقالنا الى الطاقات النظيفة”.

الى ذلك، كرر الرئيس الاميركي انتقاده لبعض أرباب الصناعة في مجال المحروقات، وكتب على تويتر ان “ما يجنيه مالكو المصافي هو ضعف عائداتهم المعتادة. وهوامش الموزعين تتجاوز المعيار (المعمول به) بنسبة تفوق اربعين في المئة”.