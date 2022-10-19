الجامعة العربية تدين “بأشد العبارات” مواصلة سلطات الاحتلال تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني

دانت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء “بأشد العبارات” مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني باستخدام آلة الحرب العسكرية وإطلاق عصابات المستوطنين “الإرهابية”.

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في بيان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وحذر أبو علي من مغبة استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي الذي من شأنه تفجير الأوضاع وتهديد الاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ودعا المجتمع الدولي إلى أن يتحرك لوضع حد عاجل لهذه الجرائم والكف عن “ازدواجية المعايير” باتخاذ التدابير الفعلية ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه.

ونبه إلى أن “هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة تضاعف من مسؤوليات هذا المجتمع وهيئاته المعنية”.

وشدد على ضرورة وقف هذا العدوان والإجرام الإسرائيلي ورفع الحصار ومختلف الانتهاكات الجسيمة المتواصلة خاصة في القدس وجنين ونابلس لافتا إلى (مخيم شعفاط) الذي يتعرض منذ أكثر من أسبوع لحصار عسكري مشدد.

وحث أبو علي على مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967 باعتبار ذلك “سبيلا وحيدا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة”.

وأوضح أن سلطات الاحتلال “تستمر في تنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير والتطهير العرقي التي تؤكدها الوقائع وتقارير المنظمات الدولية المعنية التي أكدت أن عام 2022 من الأعوام الأكثر دموية للعدوان الإسرائيلي حيث سقط جراءه أكثر من 170 شهيدا”.