بوتين يفرض الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية المضمومة

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بفرض الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي ضمتها موسكو في أيلول/سبتمبر.

وأعلن بوتين هذا الإجراء خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي بث على التلفزيون. وأصدر الكرملين بعد ذلك مرسوما يعلن دخول الأحكام العرفية حيز التنفيذ في هذه المناطق اعتبارا من منتصف ليل الخميس.

وجاء إعلان بوتين فيما تحرز القوات الأوكرانية تقدما في المناطق التي تسيطر عليها موسكو منذ أشهر.

وقال الزعيم الروسي البالغ 70 عاما “نظام كييف رفض الاعتراف بإرادة الشعب، ورفض أي مقترحات للتفاوض، إطلاق النار مستمر والمدنيون يموتون”.

واتهم أوكرانيا باستخدام “أساليب إرهابية”.

وأوضح “إنهم يرسلون مجموعات تخريبية إلى أراضينا” قائلا إن موسكو أحبطت هجمات أخرى بعد استهداف جسر القرم “بما في ذلك منشآتنا للطاقة النووية”.

وبموجب القانون الروسي، تسمح الأحكام العرفية بتعزيز وجود الجيش وفرض حظر تجول ورقابة والحد من التحركات وتدريب مواطنين أجانب.

وأضاف بوتين “نحن نعمل على حل المهمات المعقّدة جدا الواسعة النطاق لضمان الأمن وحماية مستقبل روسيا”.