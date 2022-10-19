وزير التربية: تضافر الجهود بالمرحلة المقبلة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة

دعا وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني اليوم الاربعاء إلى أهمية تضافر جهود الجميع خلال المرحلة المقبلة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة التربية عقب لقاء الوزير مع وكلاء الوزارة بعد توليه الحقيبة الوزارية لمناقشة طبيعة العمل بكل قطاعات الوزارة.

وأكد العدواني أهمية الارتقاء بالمنظومة التربوية وتطوير العملية التعليمية ومواكبة المستجدات الحديثة مشددا على أن التعليم ركيزة أساسية في بناء الوطن وتطويره ونموه.