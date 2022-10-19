أرباح بنك الخليج تقفز 66% إلى 45.7 مليون دينار في الـ9 أشهر الأولى من عام 2022

أرباح بنك الخليج تقفز 66% إلى 45.7 مليون دينار في الـ9 أشهر الأولى من عام 2022

أعلن بنك الخليج ش.م.ك.ع. عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققاً صافي ربح بلغ 45.7 مليون د.ك. أي بزيادة بمقدار 18.2 مليون د.ك. أو 66% بالمقارنة مع صافي ربح بلغ 27.5 مليون د.ك. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وبالتالي، تحسن العائد على الأصول من 0.6% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى 0.9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وشهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 5.7% إلى 9.0%.

وسجل البنك إيرادات تشغيلية بمقدار 132.3 مليون د.ك. للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 وربحاً تشغيلياً بمقدار 69.4 مليون د.ك. قبل المخصصات لنفس الفترة.

وجاء النمو في صافي ربح مدفوعاً بشكل أساسي نتيجة للزيادة بنسبة 5% أو 6.8 ملايين د.ك. في الإيرادات التشغيلية والانخفاض بنسبة 43% أو 16.1 مليون د.ك. في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 سبتمبر 2022، أي أقل من نسبة العام الماضي البالغة 1.3%. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 450% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 310.5 مليون د.ك. كما في 30 سبتمبر 2022، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 201.9 مليون د.ك. ولذلك فإن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 108.6 مليون د.ك. مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

ومقارنة بتاريخ 30 سبتمبر عام 2021، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 11% إلى 7.1 مليارات د.ك.، كما ارتفع القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 12% حيث بلغت 5.0 مليارات د.ك. وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 8% لتصل إلى 704.3 مليون د.ك. كما بلغت ودائع العملاء 4.5 مليارات د.ك.، أي زيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال الرقابي للبنك 13.0% أي أعلى بنسبة 2.5% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 10.5%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.1% أي أعلى بنسبة 2.6% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12.5%.

الأداء القوي

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: “يسرني أن أعلن عن الأداء القوي لبنك الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 حيث بلغ صافي الربح 45.7 مليون د.ك. وواصل البنك تحقيق تقدماً كبيراً في إستراتيجية النمو وبرنامج التحول الرقمي لأنشطته الأساسية. أما تركيزنا على السوق الكويتي بشكل خاص، فكان مدعوماً بالتوجه الإيجابي للاقتصاد الكويتي وارتفاع أسعار النفط، وكذلك تحسن الوضع المالي بشكل عام.

واختتم بودي تصريحه قائلاً: “بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم المستمرة وموظفينا على التزامهم وتفانيهم. كما أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر. وأخيراً، أود أن أشكر عملائنا الكرام على ولائهم لنا، مكرراً التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم”.

العملاء محور التركيز

حول أداء البنك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، علق أنطوان ضاهر، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، قائلاً:” بالرغم من التحديات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، لا يزال البنك يحقق نتائجاً جيدة ويحافظ على قوة مركزه المالي في مواجهة عدم الاستقرار، وذلك بفضل تمتعه بسيولة كبيرة وجودة محفظته الائتمانية. فخلال الربع الثالث من عام 2022، تمكن البنك من المحافظة على زخم النمو لكافة أنشطته، مع التركيز الإستراتيجي على تعزيز التحول الرقمي تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء. كما يظهر بشكل واضح نجاح عملية تنفيذ الإستراتيجية من خلال قوة مركزنا المالي والنمو الكبير لمحفظة قروض العملاء، حيث تخطى إجمالي أصول البنك 7 مليارات د.ك.، وبلغت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 5.0 مليارات د.ك.

وأضاف ضاهر:” لم يؤثر النمو في كل من قطاع الأفراد وقطاع الشركات على جودة الأصول في محفظة البنك حيث حافظت تلك الأصول على قيمتها ومتانتها. وينعكس ذلك في نسبة القروض غير المنتظمة التي بلغت 1.2% ونسبة تغطية القروض غير المنتظمة بمقدار 450% تشمل إجمالي المخصصات والضمانات لتلك الفترة”.

التثقيف والتوعية

في إطار التزامه المستمر بالمحافظة على الاستدامة المجتمعية، يساهم بنك الخليج في تعزيز الثقافة المالية لدى موظفيه وعملائه والمجتمع بشكل عام، ويظهر ذلك جلياً في مواصلة دعمه لحملة “لنكن على دراية” للعام الثاني على التوالي.

وفي هذا الإطار، عقد البنك العديد من حملات التوعية بأهمية الأمن السيبراني من خلال مختلف قنوات التواصل لزيادة الوعي بالجرائم الالكترونية. كما أطلق العديد من المبادرات في مجال الثقافة المالية لتوعية العملاء حول وسائل الادخار والاستثمارات. إضافة إلى ذلك، أطلق بنك الخليج حلقات بودكاست “Let’s Talk Business” مخصصة لعرض قصص ملهمة حول ريادة الأعمال في إطار اقتصادي مبسط.

أما على صعيد التحول الرقمي، فقد أطلق بنك الخليج أول مسابقة هاكاثون في إطار مبادراته المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعمه لخطة التنمية الوطنية “رؤية الكويت 2035”. وتعد مسابقة الهاكاثون واحدة من المبادرات المتعددة التي تهدف إلى اكتشاف المواهب المبتكرة في المجتمع والتعرف على الأفكار الجديدة، وهي جزءاً من خطة التحول الرقمي الإستراتيجية لبنك الخليج لعام 2025.

التصنيفات الائتمانية للبنك

لا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير العالمي لجدارته الائتمانية وقوته المالية. وخلال عام 2022، قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت تصنيف العملات الأجنبية لبنك الخليج على المدى الطويل عند المرتبة “A+”.

كما قامت الوكالة في الوقت نفسه بتثبيت تصنيف سندات البنك المساندة للشريحة الثانية المتوافقة مع معايير بازل 3 بقيمة 50 مليون د.ك. عند المرتبة “BBB+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” لتصنيف البنك والسندات على حد سواء.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند المرتبة “A3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

من ناحية أخرى، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك عند المرتبة “A” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”. كما قامت خلال الربع الأول من عام 2022 برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك إلى “bbb-” من “bb+”.

مؤشرات إيجابية

66% نمواً في الأرباح الصافية

5% زيادة في الإيرادات التشغيلية

0.9% تحسن في العائد على الأصول

9% ارتفاعاً في حقوق المساهمين

43% تراجعاً في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

1.2% نسبة القروض غير المنتظمة

450% نسبة التغطية بالمخصصات والضمانات