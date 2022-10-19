وزير الإسكان يدعو قياديي “السكنية” لتذليل المعوقات أمام المواطنين وإنجاز معاملاتهم بأقرب وقت

دعا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى توفير سبل الراحة للمواطنين وإنجاز معاملاتهم بأقرب وقت ممكن وتذليل المعوقات والمشاكل التي تواجههم.

وقالت (السكنية) في بيان صحفي إن الوزير العجمي التقى اليوم الأربعاء قيادات المؤسسة بعد توليه الحقيبة الوزارية الجديدة واطلع على الخطة الموضوعة والمشاريع الإسكانية الجاري تنفيذها وعلى الخطوات المزمع تنفيذها بشأن المشاريع الحالية والمستقبلية وآلية التوزيعات الإسكانية على المواطنين.

وخلال جولته في إدارة خدمة المواطن دعا وزير (الإسكان) القياديين إلى ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين وانجاز معاملاتهم في أقرب وقت ممكن وتذليل جميع المعوقات والمشكلات والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها.

واطلع كذلك على سير عملية إجراء القرعة على مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد مع لجنة التوزيع وآلية عمل القرعة وتسليم المواطنين لقسائمهم مشددا على أهمية إفساح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة للقيام بأدوار جديدة إضافية تدعم تطوير المشاريع الإسكانية لاسيما أن المواطنين يترقبون طرح المزيد من المشاريع الإسكانية.

وخلال زيارته كاونتر تطبيق (سهل) الحكومي أكد الوزير العجمي أهمية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية ل(الإسكان) عبر التطبيق على مدار 24 ساعة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين دون الحاجة لمراجعة المؤسسة.

وحث وزير (الإسكان) القياديين على الاستماع للمواطنين والموظفين مؤكدا على نهجه سياسة الباب المفتوح مع الجميع.