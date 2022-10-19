بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 50.14 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 14ر50 نقطة ليبلغ مستوى 36ر7138 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر188 مليون سهم عبر 11422 صفقة نقدية بقيمة 2ر57 مليون دينار (نحو 3ر173 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر14 نقطة ليبلغ مستوى 54ر5342 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 في المئة من خلال تداول 3ر91 مليون سهم عبر 3789 صفقة نقدية بقيمة عشرة ملايين دينار (نحو 3ر30 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر64 نقطة ليبلغ مستوى 82ر7993 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 81ر0 في المئة من خلال تداول 3ر97 مليون سهم عبر 7633 صفقة بقيمة 2ر47 مليون دينار (نحو 143 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5523 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 3ر76 مليون سهم عبر 2951 صفقة نقدية بقيمة 8ر8 ملايين دينار (نحو 6ر26 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (القرين) و(سنام) و(صكوك) و(أرزان) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (صلبوخ) و(وطنية م ب) و(ع عقارية) و(أهلية ت) من الأكثر انخفاضا.