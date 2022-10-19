وزارة الصحة تقيم معرضا توعويا بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام

أقامت وزارة الصحة معرضا توعويا حول هشاشة العظام اليوم الأربعاء في مجمع الأفنيوز لتعريف أفراد المجتمع بهذا المرض الصامت الذي يضعف العظام ويؤدي لكسور قد تكون نتيجتها الإعاقة الدائمة أو الوفاة.

وقالت رئيسة الرابطة الكويتية لهشاشة العظام الدكتورة نادية العلي في تصريح للصحفيين عقب افتتاح المعرض إن هذه الفعالية تأتي ضمن مشاركة دولة الكويت العالم الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام الذي يصادف يوم غد الخميس.

وأضافت العلي أن المعرض يستمر سبعة أيام ويتضمن لوحات توعوية توضح عوامل الخطورة التي قد تزيد احتمالية حدوث الكسور وطرق الوقاية من مرض هشاشة العظام بالغذاء المتوازن الغني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين (د) والتمارين الرياضية التي تقوي العظام.

وأوضحت أن الرابطة نظمت دورات يتم من خلالها تدريب وتأهيل عدد من أطباء الرعاية الأولية لإنشاء عيادات متخصصة بمرض هشاشة العظام بمراكز الرعاية الأولية مما يسهل على المرضى الحصول على الكشف المبكر للهشاشة.

وذكرت أن هذه الخطوة مهمة لتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن هذا المرض الصامت مما قد يسهم في تقليل معدلات الكسور المرتبطة بالهشاشة.

وبينت أن اليوم العالمي لهشاشة العظام من ضمن الأعياد الصحية على مستوى العالم والذي يحتفل به في 20 أكتوبر من كل عام لإلقاء الضوء على مرض هشاشة العظام الخطير الذي يسبب المشاكل للملايين حول العالم.

وقالت العلي إن الهدف من هذا اليوم العالمي هو توعية الأفراد بمرض هشاشة العظام الذي يؤثر بشدة على صحة عظام الإنسان وبأعراضه وطرق الوقاية منه والعلاج ولتحذير الناس من الأسباب التي تؤدي للإصابة بهشاشة العظام.

وأشارت إلى أنه يهدف أيضا إلى تعريف الناس بخطورة هشاشة العظام وخطورة التهاون عند الإصابة بها وتوعيتهم بضرورة المحافظة على عظام صحية وقوية ودعم المرضى المصابين بهشاشة العظام وتوعية الناس بأهمية الاختبارات التي تقام لتشخيص هشاشة العظام في مرحلة مبكرة.