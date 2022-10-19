الداخلية: الخالد يوجه في البدء بعقد الإجتماعات التنسيقية للجنة الدفاع المدني في إطار الاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار والسيول 2023/2022

الداخلية: الخالد يوجه في البدء بعقد الإجتماعات التنسيقية للجنة الدفاع المدني في إطار الاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار والسيول 2023/2022

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انـه وبناء علـى تعليمات النائب الأول لرئيس مجلـس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح رئيس لجنة الدفاع المدني ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية نائب رئيس اللجنة الفريق أنور عبداللطيف البرجس، وجه الخالد بالبـدء قي عقد اجتماعات لجنة الـدفاع المدني وذلك إطار الاستعدادات والتجهيزات لموسم الامطار والسيول.

وانعقـد الاجتمـاع يـوم الاثنين الموافـق 2022/10/17 بمبنى الإدارة العامة للدفاع المدني برئاسة مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العميد جمال حسين الفودري، بغرض بحث خطط الانتشار وجهوزية مؤسسات الدولة وآلية التعامل مع البلاغات في حالات الطوارئ مع الأجهزة المعنيـة فـي الدولة من المؤسسات العسكرية والجهات الحكومية المدنية لمواجهـة موسـم الأمطار والسيول والحد من آثارها السلبية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود والتجهيزات الفنية والبشرية لكـل جـهـة وقـنـوات الاتصال والتنسيق لمواجهة أي طـاري وخطـة العمـل، كما تم الاطلاع على تقارير إدارة الإرصاد الجوية الكويتية، والوقوف على استعدادات الجهات ذات الصلة ومستوى الجاهزيـة لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

وتوضح الإدارة أنه تم مناقشة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة الأعمال المطلوبة لتنفيذ الحلول العاجلة للتعامل مع السيول وخطط الانتشار وجاهزيـة الأجهزة المعنية وسرعة استجابتها لمواجهـة كافة الظروف الطارئة وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عنها، كما تم بحث خطط الحملات الإعلامية التوعويـة وآليات التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام، لضرورة توعية المواطنين والمقيمين باتباع الرسائل التحذيريـة الصادرة عـن وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الحكومية وعدم الالتفات إلى الأخبار غير الرسمية.

وبهذه المناسبة أكد العميد جمال الفودري على أهمية اتباع الخطط الاستباقية في التعامل مـع الـظـروف والأزمات الطارئة مثمنا مـا تحقق خلال المرحلة السابقة من نجاحات في مواجهة الأزمات.

وأضاف العميد الفودري بأن جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العسكرية إلى جانب الحماية المدنية في حالة انعقاد دائم وتواصل مع مختلف جهات الدولة لمواجهة أي طارئ، وسيتم مـن خلال الاجتماعات مراجعة الخطط وتطويرهـا ورفـع جـودة العمل، لضمان استمرارية نجاح عمل اللجنة وتفادي أي سلبيات.