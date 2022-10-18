واشنطن: الدبلوماسية لا تزال المسار الأفضل لاحتواء برنامج إيران النووي

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها لا تزال تتبع المسار الدبلوماسي الذي تعتبره السبيل الأفضل لاحتواء برنامج إيران النووي.

وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال إيجاز صحفي بمقر الوزارة “نواصل انتهاج الدبلوماسية كأفضل مسار للمضي قدما لاحتواء برنامج إيران النووي وأفضل إجراء لوضع تدابير ومقاييس يمكن التحقق منها والمساءلة بشأن برنامج إيران النووي”.

وأضاف باتيل “يواصل النظام الإيراني اتباع معايير خارجة عن خطة العمل الشاملة المشتركة وهي معايير غير مقبولة للولايات المتحدة وشركائها في مجموعة مجموعة (إي 3)” بالإشارة إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وأعاد التأكيد على أنه “في النهاية الأمر متروك لطهران لكننا لا نزال ننظر إلى الدبلوماسية على أنها وسيلة لاحتواء برنامج إيران النووي”.