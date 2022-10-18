الدوري الإسباني: فالكاو يحرم فريقه السابق أتلتيكو من فوز رابع تواليا

حرم الكولومبي راداميل فالكاو فريقه السابق أتلتيكو مدريد من فوز رابع توالياً، وذلك بادراكه التعادل لرايو فايكانو 1-1 في الوقت القاتل الثلاثاء في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في طريقه لحصد النقاط الثلاث التي كانت ستضعه موقتا على المسافة ذاتها من برشلونة الثاني وعلى بعد ثلاث نقاط من جاره ريال مدريد المتصدر، وذلك بتقدمه منذ الدقيقة 20 بهدف لألفارو موراتا بعد تمريرة من الفرنسي أنطوان غريزمان وحتى الوقت بدل الضائع.

لكنه صُدِمَ باحتساب ركلة جزاء ضده في الوقت القاتل بعد لمسة يد داخل المنطقة المحرمة من خوسيه خيمينيس تأكد من صحتها الحكم بعد اللجوء الى “في أيه آر”، فانبرى لها فالكاو وسجل في مرمى الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2011 حتى 2013 وسجل له 70 هدفاً في 91 مباراة ضمن جميع المسابقات (2+90).

وبهذه النقطة، رفع أتلتيكو رصيده الى 20 في المركز الثالث وبات مهدداً من ريال بيتيس (19) الذي يحل الأربعاء ضيفاً على قادش، فيما رفع فايكانو رصيده الى 12 نقطة في المركز العاشر بعدما تجنب هزيمة سادسة توالياً في الدوري أمام نادي العاصمة لكن مع استمرار فشله في تحقيق الفوز على الأخير في معقله لأول مرة منذ آب/أغسطس 1999.

بونو ينقذ إشبيلية

وأنقذ الحارس المغربي ياسين بونو فريقه إشبيلية من هزيمة أولى في رابع مباراة له بقيادة مدربه الجديد-القديم الأرجنتيني خورخي سامباولي، وذلك بصده ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي انتهى بالتعادل أمام الضيف فالنسيا 1-1.

وبعدما بدأ مشواره مع سامباولي، خليفة المقال خولن لوبيتيغي، بتعادلين ضد أتلتيك بلباو في الدوري ثم بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، حقق إشبيلية السبت فوزه الأول بقيادة الأرجنتيني والثاني فقط هذا الموسم وجاء على حساب ريال مايوركا 1-صفر.

وبدا النادي الأندلسي في طريقه للسقوط الأول بقيادة المدرب الذي أشرف عليه سابقاً موسم 2016-2017، بعدما تخلف منذ الدقيقة السادسة بهدف سجله الوافد الجديد الى فالنسيا الأوروغوياني إدينسون كافاني بكرة رأسية، رافعاً رصيده الى ثلاثة أهداف في خمس مباريات خاضها بألوان “الخفافيش”.

وكان فالنسيا في طريقه لتحقيق فوزه الأول في معقل النادي الأندلسي منذ آذار/مارس 2019 (1-صفر)، قبل أن ينجح الأرجنتيني إريك لاميلا في خطف التعادل إثر ركلة ركنية وتمريرة من كيكي سالاس (86).

نهاية مثيرة

وحصل فالنسيا على فرصة ذهبية في الوقت بدل الضائع كي يحقق فوزه الخامس للموسم بعدما نال ركلة جزاء حسمها الحكم بعد اللجوء الى “في أيه آر”، إذ احتسب في بادئ الأمر خطأ خارج المنطقة على الأرجنتيني بابو غوميس ضد الهولندي البديل جاستن كلايفرت، رافعاً البطاقة الحمراء في وجه لاعب أتالانتا الإيطالي السابق.

لكن بعد مراجعة “في أيه آر”، قرر استبدال البطاقة الحمراء بالصفراء وطرد كيكي سالاس عوضاً عن غوميس بعدما تبين له أنه أسقط البرتغالي تييري كوريا في المنطقة المحرمة بعدما منح في بادئ الأمر أفضلية استمرار اللعب لكلايفرت.

وانبرى خوسيه غايا لكرة الجزاء لكن بونو تألق في صدها (12+90)، مجنباً النادي الأندلسي هزيمته الخامسة للموسم وحارماً فالنسيا ومدربه الإيطالي جينارو غاتوسو من الانتصار الخامس.

ورفع إشبيلية الذي لم يفز بأي من مبارياته البيتية الأولى للموسم للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد موسم 1996-1997 بقيادة خوسيه أنتونيو كاماتشو، رصيده الى 10 نقاط في المركز الحادي عشر موقتاً قبل رحلته الشاقة جداً الى العاصمة السبت لمواجهة ريال مدريد، فيما بات رصيد فالنسيا 15 في المركز الثامن موقتا.

وواصل أتلتيك بلباو إهدار النقاط لمرحلة ثالثة توالياً بتعادله مع مضيفه خيتافي 2-2، في لقاء تقدم خلاله مرتين عبر إينياكي وليامس الذي بدأ مؤخراً الدفاع عن ألوان غانا (2)، وراوول غارسيا (62)، قبل أن يدرك صاحب الأرض التعادل الأول بواسطة كارليس ألينيا (27) ثم الثاني بفضل منير الحدادي بعد ثلاثة دقائق على دخوله كبديل (76).

ورفع بلباو رصيده الى 18 نقطة في المركز السادس قبل لقائه في عطلة نهاية الأسبوع مع برشلونة، فيما بات رصيد خيتافي 9 نقاط.