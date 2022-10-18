الدوري الإنكليزي: برايتون يفشل في الصعود الى المركز الخامس موقتا

فوت برايتون فرصة الارتقاء الى المركز الخامس ولو موقتا بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه نوتنغهام فوريست الثلاثاء في المرحلة الثانية عشرة.

وبقي برايتون سابعا برصيد 15 نقطة في حين ترك نوتنغهام الذي عاد الى الدرجة الممتازة للمرة الاولى منذ عام 1999، المركز الاخير ليحتل المركز التاسع عشر مع 6 نقاط.

سيطر برايتون على مجريات اللعب تماما وسنحت له العديد من الفرص لكن مهاجميه تناوبوا على اهدارها الواحدة تلو الاخرى.

وفي مباراة ثانية، قلب كريستال بالاس الطاولة على ضيفه ولفرهامبتون بفوزه عليه 2-1.

تقدم الضيوف بهدف سجله جناحه الاسباني اداما تراوري (31)، ورد بالاس بهدفين سجلهما ايبيريشي ايزه (47) والجناح العاجي الدولي ويلفريد زاها (70).

وتستكمل المرحلة الاربعاء وابرز مبارياتها تلك التي تجمع مانشستر يونايتد مع توتنهام، وليفربول مع وست هام، في حين تأجلت مباراة القمة بين ارسنال المتصدر ووصيفه مانشستر سيتي، لكون الاول سيخوض مباراة مؤجلة مع ايندهوفن الهولندي الخميس ضمن الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لم تقم في تاريخها بسبب وفاة ملكة انكلترا الشهر الماضي.