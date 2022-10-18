وزارة الخارجية الكويتية

الخارجية: الكويت ترحب بإلغاء أستراليا اعتراف حكومتها السابقة بالقدس الغربية عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي

19 أكتوبر، 2022
0 15 أقل من دقيقة

‏أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن ترحيب دولة الكويت بإعلان أستراليا إلغاء اعتراف حكومتها السابقة بالقدس ‏الغربية عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت (الخارجية) اليوم الثلاثاء إن هذا القرار سيشكل دعما للمساعي الدولية وتمسكا بالقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة ورافدا لتحقيق السلام العادل والشامل داعية الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة بالتراجع عن قرارها المخالف للشرعية الدولية.

وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

المصدر
كونا
الوسوم
19 أكتوبر، 2022
0 15 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

18 أكتوبر، 2022

الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأردني للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

18 أكتوبر، 2022

الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الإماراتي للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

18 أكتوبر، 2022

الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

18 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى