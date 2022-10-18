إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية وغزة

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية وغزة

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء خلال مواجهات متفرقة شهدتها مدن الضفة الغربية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اضافة الى انتهاكات إسرائيلية أخرى بحق المزارعين في قطاع غزة.

وقالت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية إن “عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية (دير شرف) غرب نابلس”.

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب المواطنين الفلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

بدورها أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع حالتي إصابة بالرصاص خلال المواجهات مع جيش الاحتلال عند مدخل بلدة (بيتا) جنوب نابلس.

يأتي ذلك في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها وحصارها العسكري ل(نابلس) عبر اغلاقها حاجز (حوارة) جنوب المدينة للخارجين منها فيما نصبت حواجز أخرى على امتداد شوارع رئيسية.

من جهته افاد الناشط عايد غفري في تصريح صحفي بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ببلدة (سنجل) شمال مدينة رام الله عقب اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهم أثناء حراثتهم لأراضيهم المهددة بالاستيلاء ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ووفقا لتقارير صحفية محلية بمدينة (الخليل) فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وأطلقت النار تجاه ثلاثة عمال ما أدى الى إصاباتهم بالقرب من جدار الفصل العنصري وقامت باعتقالهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت في وقت سابق اليوم الثلاثاء قنابل الغاز تجاه المزارعين ببلدة (خزاعة) شرق مدينة (خان يونس) الواقعة جنوب قطاع غزة اثناء قيامهم بفلاحة أراضيهم ما اجبرهم على تركها والعودة إلى منازلهم دون وقوع إصابات.