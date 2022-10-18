وول ستريت تغلق على ارتفاع بدعم نتائج جولدمان ولوكهيد

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء، حيث خففت النتائج الفصلية القوية من جولدمان ساكس ولوكهيد مارتن من أثر المخاوف من ضعف موسم الأرباح.

وارتفع سهم مجموعة جولدمان ساكس بعد إعلانه عن انخفاض أقل من المتوقع في الأرباح الفصلية، حيث خففت زيادة صافي الدخل من الفائدة من الأضرار الناجمة عن التباطؤ في الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وقفز سهم لوكهيد مارتن بعد أن سجلت الشركة المصنعة للأسلحة إيرادات ربع سنوية أقوى من المتوقع.

ويتوقع المحللون الآن نمو الأرباح الفصلية للشركات المدرحة على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.8 بالمئة فقط عن العام الماضي، مقارنة مع زيادة 11.1 بالمئة كانت متوقعة في بداية يوليو تموز، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 43.85 نقطة أو 1.19 بالمئة ليغلق عند 3721.80 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 98.89 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 10774.69 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 358.44 نقطة أو 1.19 بالمئة إلى 30544.26 نقطة.