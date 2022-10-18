العراق يعلن دعمه للسعودية بخصوص قرار (أوبك+) لخفض الانتاج

اعلنت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء دعمها للمملكة العربية السعودية اثر تداعيات قرار (أوبك+) بخفض انتاج النفط.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان انها “ترفض اي سياسة هادفة الى التهديد او الضغط وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

واكدت ان المسار الذي تم الاحتكام اليه داخل المنظمة يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين ويجب ان تقارب على اسس فنية وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول (اوبك+).

ودعت الوزارة الى ضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضية عبر السبل الطبيعية وفي سياق الحوار المباشر المتوازن وبما يعكس أهمية الشراكة الدولية في جهود تكريس الامن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

وقررت الدول الاعضاء في (اوبك بلس) قبل ايام خفض انتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا ابتداء من شهر نوفمبر المقبل.