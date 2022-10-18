وزيرا للخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الإماراتي للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

18 أكتوبر، 2022
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تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حيث قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله ولأواصر العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الترابط والنماء وللشعبين الشقيقين مزيدا من الازدهار والرخاء.

المصدر
كونا
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18 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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