البرلمان العربي: الكويت تحظى بمكانة كبيرة عربيا وإقليميا ودوليا في ظل قيادتها الحكيمة

أكد البرلمان العربي اليوم الثلاثاء المكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة الكويت عربيا وإقليميا ودوليا في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان إن “دولة الكويت تعتبر نموذجا يحتذى به في العمل النيابي”.

وهنأ رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون بمناسبة تزكيته رئيسا للمجلس في وقت سابق اليوم معربا عن تمنياته بدوام التوفيق والنجاح له بما يحقق المصالح العليا للبلاد في محيطها العربي والاقليمي والدولي.

وشدد العسومي في هذا السياق على حرص البرلمان العربي على تنسيق الجهود مع مجلس الامة الكويتي لخدمة الأمة العربية.

كما اعرب عن تمنياته لجميع أعضاء مجلس الامة الكويتي بالتوفيق والسداد في النهوض بمسؤولياتهم الوطنية والدستورية بما يلبي طموحات الشعب الكويتي في التقدم والازدهار.