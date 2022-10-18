صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات تهنئة إلى أعضاء مجلس الأمة الفائزين بعضوية لجان المجلس

18 أكتوبر، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهان الى السادة أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا بعضوية لجان المجلس، متمنيا سموه رعاه الله للجميع كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تهان الى السادة أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا بعضوية لجان المجلس متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن العزيز.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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18 أكتوبر، 2022
0 19 أقل من دقيقة

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