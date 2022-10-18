مجلس الأمة

مجلس الأمة يشكل اللجان المؤقتة

18 أكتوبر، 2022
0 52 دقيقة واحدة

لجنة الدفاع عن حقوق الانسان: محمد المطيري وخليل ابل وعادل الدمخي وشعيب المويزري وثامر الظفيري

لجنة شؤون ذوي الاعاقة: صالح عاشور وحامد البذالي وسعود الهاجري وعالية الخالد وفلاح الهاجري

لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي: حمد المطر وحمدان العازمي وعبدالله العنزي

لجنة تحسين بيئة الأعمال: عبدالله الأنبعي وعبدالوهاب العيسى وفارس العتيبي

لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية: محمد هايف وحمدان العازمي وفلاح الهاجري وحمد العبيد ومبارك الطشة

لجنة شؤون الإسكان والعقار: حسن جوهر وعبدالعزيز الصقعبي وحمد المدلج وحمد العبيد وعبدالله الأنبعي

لجنة المشاريع الترفيهية الكبرى وتطوير الجزر: صالح عاشور وجنان بوشهري ومهند الساير وخالد العتيبي ومرزوق الحبيني

لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل: جنان بو شهري وخليل الصالح وأسامة الشاهين

لجنة شؤون الرياضة: مهند الساير وخالد العتيبي وهاني شمس وعبدالله المضف وثامر السويط

لجنة تنمية الموارد البشرية: فارس العتيبي والصيفي مبارك وخالد العميرة

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18 أكتوبر، 2022
0 52 دقيقة واحدة

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