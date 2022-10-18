مجلس الأمة يشكل اللجان المؤقتة
لجنة الدفاع عن حقوق الانسان: محمد المطيري وخليل ابل وعادل الدمخي وشعيب المويزري وثامر الظفيري
لجنة شؤون ذوي الاعاقة: صالح عاشور وحامد البذالي وسعود الهاجري وعالية الخالد وفلاح الهاجري
لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي: حمد المطر وحمدان العازمي وعبدالله العنزي
لجنة تحسين بيئة الأعمال: عبدالله الأنبعي وعبدالوهاب العيسى وفارس العتيبي
لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية: محمد هايف وحمدان العازمي وفلاح الهاجري وحمد العبيد ومبارك الطشة
لجنة شؤون الإسكان والعقار: حسن جوهر وعبدالعزيز الصقعبي وحمد المدلج وحمد العبيد وعبدالله الأنبعي
لجنة المشاريع الترفيهية الكبرى وتطوير الجزر: صالح عاشور وجنان بوشهري ومهند الساير وخالد العتيبي ومرزوق الحبيني
لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل: جنان بو شهري وخليل الصالح وأسامة الشاهين
لجنة شؤون الرياضة: مهند الساير وخالد العتيبي وهاني شمس وعبدالله المضف وثامر السويط
لجنة تنمية الموارد البشرية: فارس العتيبي والصيفي مبارك وخالد العميرة