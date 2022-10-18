وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة للكيان الصهيوني ودعوتها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي “ان هذا القرار تصويب ايجابي لموقف استراليا بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وثمنت دعوة الحكومة الأسترالية لتطبيق مبدأ “حل الدولتين” والتمسك به واعتبار القدس “موضوع أساس قضايا الحل النهائي التفاوضية وفقا للشرعية الدولية”.

وأكدت أن هذا القرار الاسترالي يدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وطالبت الحكومة الأسترالية بالانتقال نحو الخطوة الأهم وهي الاعتراف بدولة فلسطين تجسيدا لالتزامها بمبدأ حل الدولتين والتزاما منها بقرارات حزب (العمال) الحاكم والذي تبنى رسميا الاعتراف بدولة فلسطين وطالب حكومته بتنفيذ ذلك الاعتراف.