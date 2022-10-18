مجلس الأمة ينتخب أعضاء اللجان

شكل مجلس الأمة اليوم الثلاثاء لجانه الدائمة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، بالإضافة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري. وحسم مجلس الأمة تشكيل اللجان الدائمة بتزكية أعضائها:

أعضاء لجنة الشؤون المالية: صالح عاشور وحامد البذالي وعبد الله الأنبعي وعبد الوهاب العيسى وشعيب المويزري وعبد الله فهاد وماجد المطيري

أعضاء لجنة الشؤون التشريعية: سعود العصفور وعبدالكريم الكندري ومهند الساير ومبارك الطشة وأسامة الشاهين وعبدالله الأنبعي وأسامة الزيد

أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والدفاع: خالد العتيبي وشعيب علي ومحمد المهان وحامد البذالي وخالد الطمار

أعضاء لجنة شؤون التعليم: خليل أبل وفلاح الهاجري وحمد المطر وعالية الخالد ومحمد الحويلة

أعضاء لجنة العرائض والشكاوي: حمدان العازمي وفلاح الهاجري ويوسف البذالي وهاني شمس ومبارك الطشة

أعضاء لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري: أسامة الشاهين و ثامر السويط و حمد العبيد ومبارك الحجرف و فارس العتيبي

أعضاء لجنة الشؤون الصحية: فارس العتيبي وهاني شمس وأسامة الشاهين وخليل أبل والصيفي الصيفي

أعضاء لجنة الشؤون الخارجية: مرزوق الحبيني و د.عبدالكريم الكندري وعبدالله المضف وعبدالعزيز الصقعبي ويوسف البذالي

أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي: عادل الدمخي و حمد العبيد وسعود العصفور وأسامة الزيد وحمدان العازمي وحمد المطر وفارس العتيبي

أعضاء لجنة المرافق العامة: مبارك الحجرف وفيصل الكندري وماجد مساعد ومحمد المهان وخالد العميرة وعيسى الكندري ومحمد الحويلة

أعضاء لجنة الأموال العامة: شعيب المويزري وثامر السويط وجنان بوشهري وخالد العتيبي ومهلهل المضف

اعضاء لجنة الأولويات: عبدالله فهاد وحمد المدلج واحمد لاري ورئيس اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة المالية