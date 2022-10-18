من اجتماع اجتماع لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي

بلدية الكويت: تخصيص ثلاثة مواقع جديدة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2023/2022

18 أكتوبر، 2022
0 54 دقيقة واحدة

أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء تخصيص ثلاثة مواقع جديدة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2023/2022 الذي سيبدأ في الفترة من 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس 2023.

وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي فهد الشتيلي في بيان صحفي عقب اجتماع لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي إنه سيتم اعتماد الأحكام والشروط المتبعة في الموسم قريبا.

وأضاف الشتيلي أن اللجنة تواصل تنسيقها مع الجهات المعنية بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سبل الراحة لرواد البر لقرب موسم التخييم الربيعي كما استعرضت الضوابط والاشتراطات والإجراءات الخاصة بتراخيص المخيمات.

ودعا إلى التقيد بعدم إقامة أي مخيم قبل فتح باب الترخيص الذي سيتم الإعلان عنه وفي غير المواقع المحددة للتخييم من قبل اللجنة تجنبا للازالة من قبل الفرق الميدانية التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات لمسح كافه المواقع وتجهيزها وتنظيفها.

المصدر
كونا
الوسوم
18 أكتوبر، 2022
0 54 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى النائب محمد المطير بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس مجلس الأمة

18 أكتوبر، 2022

دولة الكويت تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية حيال التصريحات الصادرة عقب قرار (أوبك+) الأخير

18 أكتوبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الأمة بتزكيته رئيسا للمجلس

18 أكتوبر، 2022

دولة الكويت: التعاون بين بلدان الجنوب ساهم بشكل إيجابي في تطوير التعاون الدولي

18 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى