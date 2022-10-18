صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى النائب محمد المطير بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس مجلس الأمة

18 أكتوبر، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى محمد براك المطير نائب رئيس مجلس الأمة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس مجلس الأمة، متمنيا سموه رعاه الله له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة الى محمد براك المطير نائب رئيس مجلس الأمة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس مجلس الأمة متمنيا سموه له كل التوفيق في خدمة الوطن العزيز.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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18 أكتوبر، 2022
0 33 أقل من دقيقة

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