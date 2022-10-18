وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية حيال التصريحات الصادرة عقب قرار (أوبك+) الأخير

18 أكتوبر، 2022
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أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت الكامل والشامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة (أوبك بلس) مؤخرا والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص مشيدة بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن القرار الذي اتخذته مجموعة (أوبك بلس) جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء منوهة أن هذا القرار جاء بإجماع كافة الدول الأعضاء في (أوبك بلس) وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية.

المصدر
كونا
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18 أكتوبر، 2022
0 34 دقيقة واحدة

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