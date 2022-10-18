بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 139.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 9ر139 نقطة ليبلغ مستوى 22ر7088 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 01ر2 في المئة.

وتم تداول 5ر204 مليون سهم عبر 12575 صفقة نقدية بقيمة 8ر58 مليون دينار (نحو 16ر178 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر89 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5327 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 7ر1 في المئة من خلال تداول 19ر105 مليون سهم عبر 4190 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 مليون دينار (نحو 9ر30 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر162 نقطة ليبلغ مستوى 34ر7929 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر2 في المئة من خلال تداول 3ر99 مليون سهم عبر 8385 صفقة بقيمة 5ر48 مليون دينار (نحو 147 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر129 نقطة ليبلغ مستوى 77ر5521 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4ر2 في المئة من خلال تداول 6ر91 مليون سهم عبر 3282 صفقات نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 17ر28 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (كفيك) و(الإنماء) و(نابيسكو) و(أهلي) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (المنار) و(أهلية ت) و(وربة كبيتل) و(حيات كوم) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة.