سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الأمة بتزكيته رئيسا للمجلس

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهنئة بالثقة التي أولاه إياها إخوانه أعضاء مجلس الأمة بتزكيته رئيسا لمجلس الأمة متمنيا سموه رعاه الله له كل التوفيق والسداد ومبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين وتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن العزيز من تقدم ونمو وازدهار.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون ضمنها سموه خالص تهانيه بالثقة التي أولاه إياها إخوانه أعضاء مجلس الأمة بتزكيته رئيسا لمجلس الأمة متمنيا له كل التوفيق والسداد سائلا سموه الباري تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين وتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن العزيز من تقدم ونمو وازدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية مماثلة.