لاعب نادى الطموح الرياضى الكويتى مشعل البدر

الكويتي مشعل البدر يحرز فضية بطولة العالم للسباحة لـ”متلازمة الداون” بالبرتغال

18 أكتوبر، 2022
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حقق لاعب نادي (الطموح) الرياضي الكويتي مشعل البدر الميدالية الفضية في سباق 50 مترا (ظهر) في بطولة العالم للسباحة لمتلازمة الداون المقامة في البرتغال وتتسمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

وقالت رئيسة مجلس ادارة النادي ورئيس الوفد رحاب بورسلي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن البطل الكويتي مشعل البدر المشارك في فئة (M2 – T21) تمكن من إحراز أول إنجاز كويتي في البطولة التي يشارك فيها نحو 20 دولة بزمن 71ر52 ثانية.

وأضافت بورسلي أن هذا الانجاز جاء ثمرة عمل دؤوب وبرامج تدريبية مكثفة ليؤكد مكانة الرياضة الكويتية للأشخاص ذوي الاعاقة لاسيما في ظل الرعاية والاهتمام التي توليها البلاد لهذه الفئه معربة عن سعادتها بالإنجاز الكويتي غير المسبوق.

يذكر أن الكويت تشارك في البطولة العالم العاشرة ل(متلازمة الداون) للسباحة في البرتغال بثلاثة لاعبين كويتيين هم مشعل البدر ومحمد النيباري ومحمد التركيت.

المصدر
كونا
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18 أكتوبر، 2022
0 7 دقيقة واحدة

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