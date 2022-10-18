سمو نائب الأمير وولي العهد يتفضل بافتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة

افتتح سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

وقد صدر في التاسع من أكتوبر الجاري مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر سبقه إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة في 29 سبتمبر الماضي.

وتقضي المادة (104) من الدستور بالتالي: “يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.

وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء”.

ونصت المادة (83) من الدستور في الفقرة الأولى منها على أن “مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع..” فيما قضت المادة (85) من الدستور بأن: “لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر..”.

من الجلسة:

سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي النطق السامي لافتتاح الفصل التشريعي السابع عشر.

أنقل إليكم مباركة سمو أمير البلاد على ثقة الشعب لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وأعضاء الحكومة المعينين وتمنيات سموه بالتوفيق والنجاح لخدمة الوطن العزيز.

إنه ليوم مشهود ومجيد ونحن نعيش في ظل أجواء العرس الديمقراطي الجميل الذي عاشته الكويت في الأيام السابقة لنسطر معكم وبكم ديمقراطية فريدة بين الحاكم وشعبه.

اسمحوا لي أن أتحدث لكم حديث الأب لأبنائه والأخ لإخوانه وحديث الحريص على وطنه وشعبه.. وحديثي معكم سيكون موجها إلى أبناء وطني وإلى جميع السلطات على اعتبار ان الجميع في شركاء في تحمل المسؤولية وشركاء في الإصلاح.

كان خطابنا السابق في 22 يونيو هو خطاب العهد الجديد وخطابنا اليوم أمام المجلس هو خطاب وثيقة العهد الجديد والذي يعتبر خطاب توجيه وإرشاد ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني وإلى السلطات لما يجب أن يكون عليه العمل في المرحلة القادمة.

نعيش ديمقراطية فريدة بين الحاكم وشعبه يشهد لها العالم بكل التقدير اسمحوا لي وأنا في بيت الشعب أن أتقدم لأبناء وطني العزيز كل الشكر والتقدير على ما قاموا به من إحياء العملية الانتخابية فكانوا بحق أوفياء للوطن ومحبين له.

أتقدم لأبناء وطني العزيز بخالص الشكر وعظيم العرفان بالجميل على ما قاموا به من إحياء العملية الانتخابية بعد موتها وتجميل صورتها بعد تعكر صفاء وجهها فتحقق العرس الديمقراطي بأجمل صوره فكانوا بحق أوفياء للوطن ومحبين له بحسن اختيار من يمثلهم.

الحكومة لن تتدخل في عملية اختيار رئيس مجلس الأمة.

على أعضاء مجلس الأمة الوفاء بالوعود التي قطعوها.

يجب البعد عن المهاترات في مجلس الأمة والأصوات الخارجة عن أدب الحوار ⁧.

لإرادة الشعبية أوصلت النواب دون تدخل منا وقد قمنا بتطهير العملية الإنتخابية من الشوائب ونقل الاصوات لتتم الانتخابات بثوبها الجديد.

لقد كنتم أوفياء لحسن اختياركم لأعضاء مجلس الأمة إلا أن هذا الاختيار رغم كونه حسنا وجميلا إلا أنه ينقصه أمر على درجة كبيرة من الأهمية الا أنه المتابعة والمحاسبة فعليكم بعد اختياركم لهم مسؤولية محاسبة النواب في حالة التقصير في الأداء.

الإرادة الشعبية أوصلت النواب دون تدخل منا وقد قمنا بتطهير العملية الإنتخابية من الشوائب ونقل الاصوات لتتم الانتخابات بثوبها الجديد.

نأمل من أعضاء السلطة التشريعية أن يمارسوا مهامهم بصدق كي لا يفقدوا ثقتنا وثقة الشعب بهم.

سأتابع وأحاسب الحكومة على برنامج عملها قبل مجلس الأمة.

كفى ما قد أهدر من جهود وأوقات ثمينة وأموال في غير موضعها ونوجّه الحكومة لمبادرتي “المراجع الخفيّ” و”المبلّغ السريّ” لضمان نزاهة العمل وصدقه.

الإعلام الرسمي ملك للشعب وليس للحكومة.

نشدد على أعضاء مجلس الأمة بعدم المزايدة للحصول على مكاسب شخصية.

الاعتراض على صلاحيات الأمير يضعف أركان الحكم في الدولة.

عليكم ألا تسمعوا لدعاة الفرقة والفتنة الذين يراهنون على ضرب الوحدة الوطنية، الفتن محدّقة بنا من الداخل والخارج ونحن مشغولون مع الأسف الشديد بأتفه الأسباب التي يمكن أن نتجاوزها بحكمة العقلاء.

سنحاسب ونعاقب على الإهمال والتقصير والتفريط في مصالح المواطنين.

رئيس السن مرزوق الحبيني : سنعمل معاً مجلساً وحكومة في تناغم وبما يحقق المصالح الوطنية والحياة الكريمة للشعب الكويتي.

نسأل الله أن يمن بالشفاء العاجل على صاحب السمو أمير البلاد وأن يحفظه ويرعاه.

مجلس الأمة اليوم هو ثمرة عملية انتخابية شهد لها القاصي والداني بالشفافية.

سمو رئيس الوزراء: نستقبل عهدا جديدا بأجواء من التفاؤل والعزم على العمل الجاد.

الالتزام بمبدأ التعاون بين السلطات لا يجرد أي سلطة من اختصاصها.

نتطلع إلى علاقة وطيدة مع مجلس الأمة تدفع نحو تحقيق مصالح شعبنا.

استدامة المالية العامة للدولة وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزي النزاهة وتجفيف مصادر غسيل الاموال ومكافحة المخدرات ضمن برنامج عمل الحكومة.

باشرت الحكومة باتخاذ خطوات تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية وغلق أبواب الواسطة والمحسوبية.

تتطلع الحكومة إلى علاقة مثمرة مع مجلسكم الموقر.. وتقدم برنامج أعمالها وفق برنامج زمني محدد بما يحقق تطلعات المواطنين وتعزيز رخائهم.

لن نتوانى عن تقديم أي شخص للمحاكمة دون النظر إلى مركزه ومنصبه إذا ثبتت إدانته.

تحسين جودة التعليم وملف العلاج بالخارج والحد من تزايد أعداد الباحثين عن العمل في السنوات المقبلة ضمن برنامج عمل الحكومة أيضاً.

إن الحكومة تعمل على ترجمة التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وما أقرته سياسة الكويت الخارجية.

معالجة اختلالات سوق العمل والحد من تزايد الباحثين عن العمل.

زيادة دعم برنامج تأهيل الشباب والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الكويت هي وجودنا الثابت وحصننا المنيع مما يوجب علينا تعزيز دولة القانون وسلامة النهج الديموقراطي.

نعاهد سموكم على تحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات.