وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للمرور

ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق أنور عبداللطيف البرجس اليوم الاثنين الموافق 2022/10/17 اجتماع المجلس الأعلى للمرور بحضور نائب رئيس المجلس ووكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف المهندس محمد بن نخي، ووكيل وزارة الإعلام بالإنابة سعود حمد الخالدي ومدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ووكيل وزارة المواصلات المهندسة خلود خضير الشهاب ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف المهندسة سهى جاسم اشكناني والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال حاتم الصايغ ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء يوسف حمدان الخده ونائبا عن رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر صالح الحمادي ومدير مركز النقل والسلامة المرورية بجامعة الكويت الدكتور فهد الركيبي وأمين سر المجلس العقيد سالم محمد العجمي.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق – ومواصلة العمل للمساهمة في إيجاد الحلول العلمية والعملية للاختناقات والازدحامات المرورية.

وخلال الاجتماع تم بحث توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومتابعته للأزمة المرورية من خلال الجولات الميدانية التنفيذية لبعض المناطق التي عانت اختناقات مرورية مع بداية العام الدراسي وما تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع بعض الجهات والوزارات المعنية.

كما تم استعراض السياسات العامة والخطط المرورية والاقتراحات والتي تدفع باتجاه الحد من الازدحام المروري على كافة الطرق الرئيسية والفرعية وفي محيط المدارس والجامعات ومناقشة الوضع المروري الحالي ووجهات النظر الخاصة بكل جهة حسب تخصصها بهدف الوصول إلى حلول سريعة تساهم في تسهيل الحركة المرورية.

وأكد الفريق البرجس على حرص القيادة الأمنية على ترسيخ قنوات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على الحركة المرورية مع دراسة كافة الاقتراحات التي تؤدي إلى الحد من الاختناقات.

وناقش الاجتماع تطبيق القانون على المخالفين للحد من المخالفات المرورية الجسيمة والتي تمثل خطراً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد وكيل وزارة الداخلية على أهمية تضافر كل الجهود لوضع الحلول العملية والعلمية للمشكلة المرورية مشيراً إلى أنه سيتم عرض نتائج الدراسات والاقتراحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع وما تم التواصل إليه من توصيات وقرارات لرفعها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.