“فيفا” تبيع نحو 3 ملايين تذكرة لحضور مونديال قطر 2022

باعت الفيفا 2.89 مليون تذكرة لحضور مونديال قطر 2022، المقرر انطلاقه الشهر المقبل، وفقًا للاتحاد الدولي لكرة القدم.

كأس العالم 2022

أكد مدير عمليات كأس العالم في الفيفا، كولن سميث، في مؤتمر صحفي، أن الدول العشر الأكثر شراءً للتذاكر المباعة حتى الآن: قطر، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإنجلترا، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة، والأرجنتين، وفرنسا، والبرازيل، وألمانيا.

كما أشار رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، إلى بيع نحو 240 ألف باقة ضيافة للبطولة التي ستقام في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، و18 ديسمبر/ كانون الأول، لاستيعاب أكثر من 1.2 مليون زائر.

بدوره، لفت المدير العام للجنة المنظمة لكأس العالم ياسر الجمل، إلى أنه تم حجز مليوني غرفة بالفعل، ولدى قطر 30 ألف غرفة إضافية لاستيعاب مبيعات التذاكر في اللحظة الأخيرة.

كما ستستضيف البلدان المجاورة الآلاف من المشجعين، بما في ذلك الإمارات.

أوضح سميث، أن اليابان ستكون أول فريق يصل إلى قطر للمشاركة في البطولة يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.

أسعار تذاكر مونديال قطر

أكدت الفيفا في أغسطس/ آب أن أكبر عدد من التذاكر المخصصة كان لمباريات دور المجموعات، بما في ذلك الكاميرون ضد البرازيل، والبرازيل ضد صربيا، والبرتغال ضد أوروغواي، وكوستاريكا ضد ألمانيا، وأستراليا ضد الدنمارك.

ويتراوح سعر بطاقة المباراة النهائية من 604 دولارات إلى 1607 دولارات، لكن يمكن للمقيمين والعمال المهاجرين دفع أسعار مخفضة مقابل 11 دولارًا فقط.

يذكر أن قطر أعدّت 8 ملاعب في 5 مدن، لاستضافة 64 مباراة ضمن مونديال 2022.

وسيستضيف استاد “البيت”، الذي يتسع لنحو 60 ألف مقعد، المباراة الافتتاحية، بينما تقام المباراة النهائية على ملعب لوسيل، بسعة 80 ألف مقعد، في 18 ديسمبر/ كانون الأول، الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.

كما أبرمت الخطوط الجوية القطرية شراكة مع شركات طيران خليجية أخرى، لتوفير رحلات ذهاب وعودة بين الدوحة والمدن الرئيسية في المنطقة.

220 مليار دولار

ستنفق قطر 220 مليار دولار على التحضير لكأس العالم 2022، وفقًا لإحصائيات Statista، ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من الإنفاق هو تكاليف البنية التحتية التي تشكل جزءًا من خطة قطر 2030 الأوسع.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن، الاثنين، أن قطر ستستضيف نسخة 2023 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.