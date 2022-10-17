كتلة الـ 7: ملتزمون بالعمل على القيام بواجباتنا الرقابية والتشريعية

أصدرت كتلة النواب السبعة بيانا بمناسبة بدء الفصل التشريعي السابع عشر والذي سيكون افتتاحه غداً الثلاثاء.

وقال النواب الموقعين على البيان: نتعهد ونلتزم بالعمـل علـى القيام بواجباتنا الرقابيـة والتشريعية وانطلاقاً من هذا الالتزام سنقوم بالعمل على إصدار التشريعات المتعلقة بالقضايا التالية:

الاصلاح السياسي (النظام الانتخابي. تنظيم القضاء، تعيين القياديين، العفو والجناسي المسحوبة، تعارض المصالح، مكافحة الفساد، اللائحة الداخلية). معالجة الأزمة الاسكانية (المشاريع الإسكانية، السيولة والقروض والدعوم، تنظیم وتحرير الأراضي). التعليم والخدمات الصحية (تطوير التعليم وجودته، تحسين الرعاية الصحية). حماية حقوق الإنسان (حماية الحريات والمواطنة، الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون). توفير سبل العيش الكريم (سلم الرواتب، قضايا المتقاعدين، العلاوات الاجتماعية، إسقاط فوائد القروض، التوظيف والخدمة المدنية، المعاقين والمساعدات الاجتماعية، مكافحة غلاء الاسعار). إصلاح المنظومة الاقتصادية (تنويع مصادر الدخل، تشجيع وحماية العاملين بالقطاع الخاص، قانون المناقصات، تشجيع الاستثمار وحماية المنافسة، قانون غرفة التجارة والصناعة، المشاريع الصغيرة، التركيبة السكانية، التحول الرقمي).

ودعا النواب أبنـاء الشـعب الكويتي وجميـع مؤسسات المجتمع المدنـي إلـى المشاركه فـي الجوانب التشريعية والرقابية لما فيه المصلحة العامة.