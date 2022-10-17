مجموعة من النشطاء السياسيين يقدمون للحكومة خارطة طريق أول مِئة يوم

قدم مجموعة من النشطاء السياسيين باعداد خارطة طريقلأمل مئة يوم للحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قالو فيها:

إن التفاعل والتجاوب الشعبيين خلال المحطات المِفصلية والتحديات السياسية التي واجهها المواطنون في الفترة الماضية، تعبّر عن حيويتهم وشعورهم بالمسؤولية الجسيمة، وهذه الخصال متجذِّرةٌ في فطرة أبناء الكويت منذ نشأة الدولة مروراً بجميع المنعطفات؛ وقد كانت نتائج الانتخابات البرلمانية بتاريخ 29 سبتمبر 2022 مناسبة جديدة أثبت فيها الكويتيون مجدداً مسؤوليتهم الوطنية الرفيعة وأحسنوا الاختيار.

لقد جاء الأصل الدستوري بجعل الأمة مصدر جميع السلطات؛ وجعل رقابة الرأي العام العمود الفقري لشعبية الحكم، ولم يقتصر دور المواطن على حق الانتخاب السياسي فقط، بل رسّخ مجموعة من المقومات والضمانات الأساسية، كالحرية الشخصية وحرية الرأي وحرية التجمع والاجتماع وحرية تكوين الجمعيات والنقابات وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة.

وانطلاقاً مما سلف، فإن الديمقراطيات العريقة والحديثة انتهجت منح الحكومة 100 يومٍ منذ تاريخ مباشرة عملها، إما لاتخاذ قرارات سريعة وفورية تعبّر الحكومة من خلالها عن نهجها أو تصحح أخطاء جسيمة -خصوصاً المتعلقة بحقوق الإنسان-؛ وإما أن تكون انطلاقة لوضع اللبنات الأساسية للمشروع الحكومي وبرنامج عملها.

وتأسيساً على ذلك، قمنا – نحن الموقعين أدناه- مساهمةً منّا وتعزيزاً لدور المواطن، وتفعيلاً للمواطنة ورقابة الرأي العام، بإعداد خارطة الطريق التالية، التي نعتقد بصحتها وتحقيقها الصالح العام.

خارطة الطريق.. أول مِئة يومٍ:

إنهاء الملفات السابقة:

إن أولى خطوات المضي قدماً في المرحلة الجديدة هي إنهاء الملفات العالقة، التي كانت سبباً في الأزمات وكان ضحيتها الكثير من أبناء الوطن، وإن كان تغيير الأسماء في الجهاز الحكومي أمراً مُقدراً، فإن رد الاعتبار الحقيقي لكل من ظُلم في الفترات الماضية يتطلب شجاعة الاعتراف من قِبَل السلطة، والإقرار بعدم العودة إلى الممارسات السابقة، واتخاذ الخطوات الملموسة بإعادة الجنسية لكل من سُحبت منه لأسباب سياسية، والعفو الفوري عن المحكومين في قضايا الرأي، وعودة المهجّرين جميعاً، ورفع القيود الأمنية عن المواطنين، وإلغاء قانون المسيء.

وكذلك مراجعة قانون المرئي والمسموع، وإلغاء عقوبة الحبس بقضايا الرأي، ضرورة لتمكين رقابة الرأي العام على أعمال السلطات من دون موانع. ومن الضروري ايضاً مراجعة أوضاع قضية البدون الانسانية والإسراع بإقرار الحقوق المدنية كالصحة والتعليم والبطاقات الثبوتية.

إن إغلاق الملفات السابقة بشكل نهائي خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، خطوة أساسية في الطريق القويم، وإعلان فعلي عن النهج الجديد الذي ستسير عليه الحكومة.

الإصلاح السياسي الشامل:

إن مواكبة الديمقراطيات الحديثة أصبحت ضرورة حتمية، وعلى الحكومة أن تعلن موقفها ورأيها وتقدم مرئياتها حول الإصلاح السياسي الشامل، مثل الانتقال إلى نظام القوائم النسبية وتعديل الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة التمثيلية بينها، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وإعادة هيكلة هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وضمان استقلاليتها الإدارية والإجرائية، وأن يكون اختيار مجلس أمنائها بذات الطريقة المُتبعة في اختيار رئيس ديوان المحاسبة.

إصلاح القضاء:

إن تطوير النظام القضائي حسب المعايير الدولية وضمان استقلاليته مع توازن سلطاته مع بقية السلطات أصبح أمرا لازما، على أن يبدأ ذلك بتحديث آلية تشكيل المحكمة الدستورية، مرورا بترقيات القضاة وتشكيل مجلس القضاء ورئاسة المحاكم، وانتهاءً بمعايير قبول وكلاء النيابة. وهذه ضرورة ملحة تُستكمل من خلالها منظومة الإصلاح الشامل.

الإصلاحات العامة:

إن الآثار والتبِعات السلبية للسنوات السابقة عظيمة، وإن التحديات المقبلة كبيرة، وهنا لا بد من تحوّل رؤية الحكومة من قرارات فردية إلى مشروع دولة، تشترك في مناقشته وتحليله وبحثه وتقديم الحلول والتكلفة والأطر الزمنية لتنفيذه؛ مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وتيارات سياسية وأصحاب الاختصاص والشأن وذوي الخبرة والأكاديميين، والمؤسسات والهيئات واللجان الحكومية والبرلمانية والقضائية، كلُّ ذلك من خلال مؤتمرات وطنية وعلمية متخصصة تهدف إلى تقديم خارطة طريق وأرضية تشريعية وآلية تنفيذ تقدمها الحكومة لمجلس الأمة، ليقوم بدوره التشريعي والرقابي بناءً عليها.

ومن هذه الملفات والقضايا «الإسكان، والتعليم، والصحة، ومكافحة الفساد، والاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، والتوظيف، والقطاع الخاص، والبدون والتركيبة السكانية، وقضايا المرأة وتمكينها، والشباب، والرياضة، والثقافة والفن والعلوم».

إن الاستجابة لهذه الاستحقاقات قد يسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب من خلال إشراكه في طرح الحلول وتبني المقترحات وخلق شراكة حقيقية بالمسؤولية والنجاح، وبذلك يمكن أن يتحقق تصحيح المسار، إذا كانت هناك نوايا جديّة ورغبة صادقة بعيداً عن أي محاولات التفاف ومماطلة.