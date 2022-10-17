الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا من وزير الخارجية السعودي للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مساء اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله ولأواصر العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من الترابط والنماء وللشعبين الشقيقين مزيدا من الازدهار والرخاء.

المصدر كونا