وزيرا للخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا من وزير الخارجية العماني للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

17 أكتوبر، 2022
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تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الاثنين إتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله ولأواصر العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة المزيد من الترابط والنماء وللشعبين الشقيقين مزيدا من الإزدهار والرخاء.

المصدر
كونا
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17 أكتوبر، 2022
0 31 أقل من دقيقة

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