الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا من وزير الخارجية القطري للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الاثنين إتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حيث قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله ولأواصر العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة المزيد من الترابط والنماء وللشعبين الشقيقين مزيدا من الإزدهار والرخاء.

المصدر أ ف ب